La Marottata definitiva: lo prende a parametro zero dal Real Madrid | Impossibile farselo scappare gratis

Ennesimo colpaccio a titolo gratuito da parte dell’ad interista, che questa volta ha deciso addirittura di pescare in casa Blancos.

La stagione per l’Inter si è conclusa già da diverse settimane, visto che è da allora che lo scudetto è in cassaforte. Di conseguenza ai piani alti della Pinetina c’è grande voglia di pensare al futuro. In particolar modo è il tema del mercato a fare da padrone, con l’ad Beppe Marotta che sta già per salire in cattedra. Il dirigente però in realtà ha già cominciato da tempo a lavorare per il prossimo anno.

Come al solito infatti l’ex Juve e Sampdoria ha chiuso già un paio di operazioni a parametro zero. A giugno infatti Mehdi Taremi e Piotr Zielinski andranno a firmare il contratto con il club meneghino dopo le rispettive scadenze con Porto e Napoli. Ennesima furbata dunque dell’amministratore delegato interista, sempre molto abile nel chiudere questa tipologia di affare.

Ma questi due non saranno gli unici colpi a titolo gratuito della campagna acquisti nerazzurra. Secondo gli ultimi rumors infatti la Beneamata è intenzionata a prendere un altro calciatore che a breve si ritroverà svincolato e senza squadra, il quale al momento gioca niente di meno che nel Real Madrid. Un colpo davvero eccezionale dunque per i campioni d’Italia, che non vorranno affatto farsi scappare.

Il rinforzo interista proveniente dai Blancos

A giugno il contratto di Nacho con il Real Madrid scadrà, e stando alle recenti indiscrezioni non verrà prolungato, sancendo così la fine di una storia lunghissima tra il difensore e la casa Blanca.

Di conseguenza, fatti i dovuti saluti, il calciatore dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Questo però non sarà affatto complicato: un elemento con il suo pedigree, la sua esperienza e la sua bacheca non avrà problemi a trovare squadra. I club interessati dunque sono diversi, e tra questi pare esserci anche l’Inter.

Fitta concorrenza per arrivare al centrale

Nonostante Beppe Marotta sia maestro negli acquisti a parametro zero, prendere lo spagnolo non sarà affatto facile, soprattutto a causa dei tanti club che sono sulle sue tracce.

Tra questi troviamo la sorpresa Bayer Leverkusen, anche se Nacho avrebbe già rifiutato la destinazione tedesca. Sullo sfondo però troviamo due opzioni ben più probabili per lui. Una è quella della MLS, e l’altra invece riguarda la Saudi Pro League, campionato che lo riempirebbe d’oro.