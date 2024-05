Clausola di 65 milioni entro il 30 giugno: o lo prendete così o non se ne parla | Allarme rosso Milan per il numero 9

Rischia di andare in frantumi il sogno per il reparto offensivo rossonero, visto che per acquistare il calciatore serve una cifra elevata.

Dopo una stagione quasi del tutto fallimentare, se non fosse per aver ottenuto l’obiettivo minimo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, il Milan ha intenzione di ripartire quasi totalmente da zero a in vista del prossimo anno. Innanzitutto si cambierà guida tecnica, visto che l’esperienza di Stefano Pioli ormai è arrivata ai titoli di coda. Dopodiché però ci sarà un gran da fare anche sul calciomercato.

Diverse modifiche infatti verranno effettuate alla rosa attuale. In particolar modo però c’è un reparto che subirà più variazioni degli altri e che soprattutto andrà a vedere dei grandi investimenti per rinnovarlo. Stiamo parlando chiaramente dell’attacco. Olivier Giroud ha infatti annunciato il suo addio al Diavolo, e non appena si svincolerà proseguirà la sua carriera in Mls. Di conseguenza ai sette volte campioni d’Europa servirà un grande nome che possa rimpiazzare il francese.

I profili accostati alla società milanese sono diversi, e di certo non mancano quelli di alto livello. Uno in particolare però ha scaldato i cuori di dirigenza e tifosi ultimamente. Tuttavia questo rischia di diventare quasi impossibile da prendere per i rossoneri. Per acquistarlo infatti il Milan non può far altro che pagare la sua clausola rescissoria di ben 65 mln di euro. Una cifra troppo elevata per le casse milaniste, che in questo modo potrebbe far mollare la presa alla dirigenza di via Turati.

Il Diavolo rinuncia al grande nome?

Per rimpiazzare il partente Olivier Giroud, il Milan ha messo da tempo nel mirino Benjamin Sesko, giovane attaccante sloveno classe 2003 che è definitivamente esploso quest’anno.

Il 20enne con la maglia del Red Bull Lipsia ha messo a segno 14 reti in campionato, finendo così sul taccuino di diverse big europee, tra le quali c’è anche il Diavolo. Ma i rossoneri rischiano di doverci rinunciare per questioni economiche. La clausola rescissoria presente nel suo contratto è passata da 50 a 65 milioni di euro, e dovrà essere esercitata entro la fine di giugno.

Le alternative a Sesko

L’operazione per arrivare allo sloveno dunque sembra essere molto complicata a queste condizioni per il Milan, che di conseguenza si sta guardando intorno.

Le alternative al classe 2003 sono diverse, ma in particolar modo due sono quelle più gradite. Una è data da Joshua Zirkzee e l’altra da Gianluca Scamacca.