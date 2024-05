Resta in Serie A per vincere lo scudetto: lascia il Sassuolo di gran corsa | 10 milioni + una contropartita

Il club neroverde comincia a perdere i pezzi, e un grande nome si appresta a trasferirsi in una big per provare a vincere il tricolore.

Con la sconfitta di domenica al Mapei Stadium contro il Cagliari, che si è imposto per 2-0, il Sassuolo è ufficialmente retrocesso in Serie B. I neroverdi pagano una stagione che è andata via via in decrescita, fino a raggiungere un punto di non ritorno, culminato con l’estromissione dalla massima serie.

Di conseguenza è già cominciato l’esodo dal club emiliano. Diversi nomi di grande valore infatti sono pronti a fare le valigie per rimanere in Serie A, visto che il palcoscenico della serie cadetta gli starebbe piuttosto stretto. Un big in particolare però sembra aver trovato squadra fin da subito.

Il calciatore in questione è finito nel mirino del top club, che ha già pronta la proposta da inviare alla società della famiglia Squinzi: 10 milioni di euro più il cartellino di una contropartita tecnica. Un grande affare dunque per entrambe le parti, ma soprattutto per il giocatore, che il prossimo anno oltre a giocare ancora nel massimo campionato, proverà ad aiutare la sua nuova squadra a vincere lo scudetto.

Il calciatore con le valigie in mano

Uno dei profili più interessanti del Sassuolo, che di certo non rimarrà in Serie B, è quello di Armand Laurienté. Il calciatore francese, anche se proviene da una stagione piuttosto appannata, ha spesso e volentieri mostrato delle doti importanti, finendo sulla lista della spesa di diverse società di alto livello.

A voler puntare ancora su di lui però pare esserci Cristiano Giuntoli, deciso a portarlo alla Juventus in estate. Il direttore sportivo bianconero cambierà tanto nella rosa, e per rafforzarla ha in mente proprio l’esterno offensivo transalpino come colpo low cost, garantendo così una nuova alternativa in avanti a quello che sarà il nuovo tecnico.

Un colpo a basso prezzo per la Juve

Se in passato le richieste dei neroverdi per vendere il 25enne erano piuttosto elevate, adesso vista la retrocessione in Serie B la società dovrà accontentarsi di incassare una cifra ben più bassa dalla sua cessione.

Per questa ragione dunque l’idea del ds bianconero Giuntoli è quella di mettere sul piatto una proposta al ribasso, che dovrebbe costringere i neroverdi ad accettare. La Vecchia Signora è pronta a prendere Laurienté per 10 milioni di euro più la contropartita di qualche giovane.