Amici, io in Arabia non ci vado: ha rifiutato una valanga di soldi | Il Milan ha la strada spianata

Assist importante del calciatore nei confronti del club milanese, che adesso può partire alla carica per portarlo in rossonero.

Da un annetto a questa parte, quando si parla di calciomercato c’è una nuova grande incognita da tenere in considerazione in qualsiasi trattativa, ovvero l’Arabia Saudita. Da quando Cristiano Ronaldo si è trasferito nella Saudi Pro League infatti diversi calciatori di livello hanno deciso di fare il suo stesso percorso, andando a percepire degli ingaggi enormi e fuori dalla portata anche dei top club europei.

Da Neymar a Benzema, passando per i vari Kanté, Milinkovic Savic, Firmino, Kessié e tanti altri. Tutti nomi che hanno optato per la destinazione araba. Il fenomeno in questione però sembra molto lontano dal fermarsi, e anche nella prossima sessione estiva di mercato continuerà a farsi avanti, e le squadre saudite proveranno ad accaparrarsi ancora altri fuoriclasse in giro per l’Europa. Non tutti però sono attratti dal denaro, e non mancano le eccezioni che vedono nei netti rifiuti.

L’ultimo in ordine di tempo però ha un significato particolare anche per una nostra big, ovvero il Milan. In questo modo infatti il club sette volte vincitore della Champions League ha la strada per arrivare al calciatore in questione, anche magari a condizioni leggermente più favorevoli. Una notizia meravigliosa dunque in quel di Milanello. Adesso dunque la società non deve far altro che sbrigarsi e assicurarsi il calciatore.

Una proposta d’oro declinata dal calciatore

Uno dei profili preferiti dal Milan per sostituire Olivier Giroud in attacco è quello di Benjamin Sesko, giovane attaccante classe 2003 che si è messo in mostra nella stagione attuale con la maglia del Lipsia.

Il ragazzo di conseguenza è finito nel mirino di tanti club, e anche dall’Arabia erano intenzionati a fare sul serio, tanto che una proposta da ben 30 milioni di euro a stagione è arrivata di recente per provare a convincerlo. Offerta che però il centravanti ha prontamente declinato.

Il Diavolo ci spera, ma occhio alla concorrenza

Con la decisione presa da parte del calciatore, il Milan ha cominciato a fare sul serio, e a breve dovrebbe presentare un’offerta alla società della galassia Red Bul per provare a prendere il calciatore.

Attenzione però, perché su Sesko c’è una fitta concorrenza, soprattutto dalla Premier League, dove Liverpool, Chelsea e Arsenal sono pronti a mettere sul piatto cifre astronomiche per il cartellino del giocatore.