Voglio parlare del mio futuro: il calciatore chiama ma Lotito non risponde | Il tempo sta per scadere

Il patron laziale quasi si nasconde dalla richiesta del suo big, che ha fatto capire chiaramente le sue intenzioni senza ricevere responso.

La polveriera Lazio sta piano piano risollevandosi nel corso degli ultimi tempi. Dopo l’approdo in panchina di mister Igor Tudor infatti i risultati sono cominciati ad essere nuovamente positivi, con la squadra che è tornata in piena lotta per un posto in Europa. Allo stesso modo però ci saranno da risolvere altre questioni legate alla rosa per pianificare al meglio il futuro.

Sono diversi i giocatori, anche tra i big, il cui avvenire è in forte dubbio. Tra dichiarazioni e incontri mancati, la situazione in questo senso non è tra le più felici, e i calciatori che sono in bilico sono davvero tanti. Anche se si pensava che le questioni di questo tipo sarebbero dovute rientrare, la realtà si è rivelata ben diversa, e di recente ancora un altro elemento fondamentale della rosa ha fatto sorgere quello che sembra l’ennesimo caso della stagione in quel di Formello.

A quanto pare infatti il top player in questione avrebbe provato a instaurare i discorsi con il presidente Claudio Lotito per parlare del suo futuro, ma avrebbe trovato la porta completamente chiusa. Adesso dunque il tempo stringe, e il patron laziale deve prendere in fretta una decisione se vorrà ancora avere in rosa l’elemento in questione.

Una situazione in bilico in casa Lazio

Come noi tutti ben sappiamo, Daichi Kamada può far valere entro il 30 maggio la clausola che rinnoverebbe in maniera automatica il suo contratto con la Lazio per i prossimi tre anni, con uno stipendio di ben tre milioni netti a stagione.

Dopo che inizialmente si era pensato ad una separazione tra le due parti, con l’approdo di Tudor in panchina il centrocampista giapponese ha iniziato a trovare spazio, e adesso le possibilità che rinnovi sono aumentate di parecchio. Tuttavia il calciatore avrebbe una nuova idea per legarsi agli Aquilotti.

La proposta di Kamada

La trovata del classe 1996 sarebbe quella di far scadere la clausola in questione per provare a trovare un nuovo accordo proprio con il club capitolino, magari dalla durata o dallo stipendio diverso.

Questa proposta però, che è già stata recapitata ai piani alti di Formello, non sembra aver accolto a pieno il favore del patron Claudio Lotito, il quale sta temporeggiando per capire le possibili alternative.