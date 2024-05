Karim Benzema legge in silenzio il messaggio WhatsApp: maglia n°9, contratto triennale e obiettivo scudetto | Scappa dall’Arabia per la Serie A

Karim Benzema pronto a tornare in Europa, dopo i guai in Arabia Saudita. Il francese vola in Serie A per lo Scudetto

Non è stato un anno facile per l’ex pallone d’oro in Arabia Saudita. Il campionato dove regnano i dollari che nell’estate 2023 ha cercato di creare un brand a suon di grandi nomi, non è poi riuscito nell’intento di costruire un torneo competitivo. E questo si ripercuote sulla voglia di affrontare i campionati e le sfide, inevitabilmente, da parte dei grandi campioni approdati in Medio Oriente.

E’ stato il caso di tantissimi fuoriclasse, tra le varie squadre della Saudi League, ma forse quello più eclatante è stato Karim Benzema. Il francese con la maglia dell’Al-Ittihād ha collezionato appena 21 presenze e messo a segno 9 reti in campionato. Un bottino magro per un campione che solo due anni fa alzava al cielo il pallone d’oro.

Non mancano però gli estimatori in Europa, che vorrebbero riabbracciare il francese nel calcio del Vecchio Continente. Tra questi provano a sognare anche i tifosi della Serie A, con un club su tutti che potrebbe offrire a Karim Benzema il ritorno sui grandi palcoscenici il prossimo anno.

Benzema, ipotesi Serie A

Le problematiche per Benzema non riguardano però solo la scarsa competitività del campionato arabo. La stagione infatti ha visto il francese protagonista in negativo per alcuni comportamenti extra campo. Questioni che hanno portato all’addio dell’allenatore dell’Al-Ittihad (Gallardo, adesso cercato pare dal Milan), il quale era venuto allo scontro proprio con il francese, lasciandolo fuori rosa dopo che questi non si era presentato al ritiro.

Insomma, il mal di pancia di Benzema in Arabia, smentite pubbliche a parte, è evidente e su di lui potrebbe piombare un club di Serie A. Stiamo parlando della Roma, che già nel 2023 aveva sognato – con l’arrivo dello sponsor tecnico Adidas – l’approdo del francese. Che le difficoltà in Saudi League possano giocare in favore dei giallorossi per sperare nel colpo stellare? Sognare non costa nulla, ma ci sono delle difficoltà economie non indifferenti.

Roma, le difficoltà dell’ingaggio

A Roma Benzema potrebbe ritrovare la voglia di rimettersi in gioco in un campionato importante. Oltre all’appeal, sicuramente ritrovato in casa Roma, potrebbero esserci dei problemi di fondo per il passaggio di Benzema nella capitale. Il primo riguarda sicuramente le coppe. Qualora i giallorossi rimanessero fuori dalla Champions arrivare al campione francese risulterebbe compito assai arduo. Questo considerando anche un budget che si andrebbe ad assottigliare.

Tema che si ricollega all’ingaggio faraonico dell’attaccante. A Madrid Benzema percepiva circa 9 milioni a stagione, stipendio adesso quasi decuplicato in Arabia. La Roma potrebbe offrirgli una cifra vicina a quella percepita in Spagna nel 2022/23, ma per Benzema si tratterebbe di rinunciare a decine di milioni di dollari.