“Ho preso un accordo con Josè Mourinho”: lo Special One torna quando meno te lo aspetti | Obiettivo triplete

José Mourinho è pronto a rimettersi in gioco da subito. Lo Special One trova l’accordo: obiettivo tornare a vincere.

Nonostante il periodo complicato trascorso a Roma, sono tanti gli estimatori di José Mourinho ancora oggi, non solo tra i tifosi giallorossi che ancora lo rimpiangono. Il portoghese inoltre sembra voler subito rimettersi in gioco e cancellare il brutto divorzio avuto nella Capitale.

Il tecnico ex Chelsea, che negli ultimi anni non è riuscito a imporsi come nella sua prima metà di carriera, vuole tornare subito ad allenare anche per ribaltare una percezione piuttosto scomoda nei suoi confronti (proprio negli scorsi giorni era arrivata una stoccata da parte di Gasperini, il quale aveva affermato che De Rossi aveva fatto tornare la Roma a interessarsi solo di giocare a calcio).

Ma gli estimatori in Europa come detto non mancano, e Mourinho ha ricevuto di recente una serie di avance. Il presidente del club si è detto convinto che la trattativa andrà in porto, e adesso la palla passa allo Special One.

Mourinho, ritorno in panchina: la promessa del presidente

In queste ore sembra essersi fatto con insistenza avanti un club per ingaggiare per il prossimo anno il portoghese. Stiamo parlando del Fenerbache, che aspetta a fine anno le elezioni del prossimo presidente della polisportiva. Il club turco, con il candidato Aziz Yildirim, ha pubblicamente promesso ai tifosi l’ingaggio di Mourinho per la prossima stagione. Il presidente, che è già stato alla guida del club per 20 anni, dal 1998 al 2018, per convincere gli elettori ha recentemente dichiarato di avere parlato e convinto l’allenatore.

“L’ho incontrato, gli ho detto che noi serviamo a lui e lui serve a noi. Lui ha accolto la mia proposta in maniera positiva“. Qualora dovesse prendere le redini del club Yildirim dunque, potrebbe prendere il largo la trattativa per lo Special One.

Mourinho, oltre alla Turchia c’è sempre l’ipotesi Arabia

Ma non c’è solo la Turchia nel futuro di José Mourinho. Secondo quanto riportato da SporMediaset in queste ore, pare che il portoghese sia continuamente tentato dalle sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Il campionato, che sta dopo i fuochi d’artificio dello scorso anno perdendo di interesse e appeal, potrebbe provare a portare in Medio Oriente lo Special One, e ricoprirlo d’oro per convincerlo.

Secondo il Daily Mail, è l’Al Qadsiah la squadra più interessata al suo ingaggio. Adesso Mourinho dovrà decidere se tornare ad allenare in Europa, oppure provare l’esperienza – sicuramente più remunerativa – araba.