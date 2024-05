Marotta ce l’ha fatta, prima di tutti: “Sta firmando il contratto con l’Inter” | Dal 1° luglio alla Pinetina

Giuseppe Marotta mette le mani sul nuovo acquisto e lo porta a Milano. Presente al raduno già dal primo giorno: firma e nuovo contratto.

Aria di cambiamenti in casa Inter, ma non troppi. Simone Inzaghi, che a breve metterà nero su bianco il suo rinnovo, ha fatto una richiesta alla società: continuare con lo stesso gruppo di lavoro per il futuro. Qualche cambiamento però, legato alla carta di identità, Marotta ha intenzione di farlo.

Si parla di addii alla Pinetina, di rimpiazzi e di nuovi acquisti, con il ds ex Juventus pronto a portare a Milano una serie di nuovi acquisti per rinforzare una rosa già completa. Al momento gli unici acquisti nerazzurri sono arrivati a campionato in corso, stiamo parlando di Zielinski e Taremi, ma adesso a bocce ferme Marotta potrà concentrarsi e pianificare il futuro al meglio.

Il primo acquisto della sessione estiva dunque sembra essere già pronto a sbarcare a Milano, lo ha confermato anche in una recente uscita l’ex interista Maicon. Il brasiliano ha svelato un’indiscrezione di mercato riguardo un suo connazionale.

Inter, senti Maicon: “Ho parlato con contatti dietro le quinte…”

Intervenuto al canale YouTube “Forza Inter”, Maicon ex terzino nerazzurro ha fatto il punto anche su alcune trattative di mercato che riguardano la sua ex squadra. Di un connazionale, nel dettaglio, l’ex City ha detto di aver parlato con alcune persone “dietro le quinte”. “Mi hanno detto che andrà all’Inter, penso che stia già firmando un contratto con loro. Ha tutte le carte in regola per giocare in Serie A”.

Stiamo parlando ovviamente di Bento, portiere dell’Atletico Paranaense che tanto bene sta facendo anche con la maglia verdeoro del Brasile. Scelto dalla selecao, per lui sembra essere arrivato il momento del grande salto in Europa, ma rimane ancora un nodo da scogliere a Marotta per portarlo a Milano.

Inter, Bento può arrivare subito: il prezzo spaventa Marotta

Indiscrezioni, soffiate da parte di ex calciatori, conferme dall’allenatore del Paranaense. Tutto sembra portare Bento verso la Pinetina. In queste ore Alexi Stival Belundo, allenatore del portiere brasiliano, ha affermato: “Presto perderemo Bento, ha chiesto di lasciare e sogna un posto in Europa“.

Tutti gli indizi sembrano portare Bento all’Inter, ma a Marotta spaventa la valutazione. Il club brasiliano infatti non dovrebbe opporsi alle volontà del giocatore, ma non intende svendere il suo pezzo pregiato. Il club chiede infatti circa 20 milioni di euro, il ds nerazzurro però proverà a chiedere uno sconto.