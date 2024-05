Pazzesco: Keylor Navas in Serie A | Telefono bollente: arriva a parametro zero

Keylor Navas saluta il Psg e approda in Serie A: il portiere arriva nel momento del bisogno e a parametro zero.

Dopo una parte di stagione al Nottingham Forest era tornato in Ligue 1, ma la sua avventura a Parigi finisce qui. Keylor Navas, che da campione d’Europa era arrivato in Francia per provare ad alzare il tanto ambito trofeo, dice addio al Paris dopo 5 anni, ma soprattutto dopo aver perso il posto da titolare e non essere stato trattato nemmeno quest’anno probabilmente con il rispetto che meritava.

Il dualismo con Donnarumma, qualche incomprensione con Luis Enrique, poi la decisione e l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa: “Questo sarà il mio ultimo anno al Paris Saint Germain“. Il portiere della Costa Rica non ha nemmeno fatto in tempo a scendere in campo all’ultima di campionato, con il tecnico spagnolo che non lo ha sostituto – nonostante il titolo già in cassaforte – per poi scusarsi: “Non sapevo andasse via”.

Ma polemiche a parte, il portiere ex Real Madrid classe 1986 è pronto a rimettersi in gioco e la Serie A sembra una pista concreta per il suo futuro. Navas potrebbe fare al caso infatti di diverse big italiane.

Keylor Navas: può arrivare in Serie A

Dopo l’addio ormai ufficiale al Paris, l’ex Real Madrid cercherà adesso una nuova sistemazione. Non sono ancora note le volontà del giocatore, ma in Serie A le porte per lui sarebbero sicuramente aperte, considerando che il costo del suo cartellino sarà pari a zero. In Italia del resto, il portiere del Costa Rica potrebbe fare gola a tante big.

Sono tre le squadre di vertice che potrebbero essere interessate a Navas, stiamo parlando di Milan, Napoli e Roma. Tutte e tre le squadre sono infatti alla ricerca di un portiere, visto che il loro titolare non è così sicuro di rimanere: andiamo a vedere i possibili scenari.

Milan, Napoli e Roma: Keylor Navas a zaro fa gola

Partendo dai rossoneri, è noto il mal di pancia di Maignan. Il francese che al momento percepisce 2,8 milioni a stagione vorrebbe rinnovare a 4,5, e se il Milan ricevesse un’offerta da circa 70 milioni, lo lascerebbe partire. A quel punto potrebbe partire l’assalto a Keylor Navas, a zero. C’è anche Meret, che non ha ancora rinnovato. Il suo contratto scade un’anno prima del portiere del Milan, ossia nel 2025.

E ancora, la Roma. I giallorossi potrebbero essere costretti a vendere Svilar qualora arrivasse un’offerta importante. Inoltre i giallorossi cercano un sostituto e un numero 2, al posto di Rui Patricio.