Galliani chiama il suo pupillo storico: dopo Palladino arriva un eroe rossonero | Scelta tutto cuore

Scelta di cuore per Adriano Galliani. Il Monza prova a mettere le mani sul nuovo allenatore: scelto il post Palladino

Arrivato a ridosso dell’Europa il Monza, salvezza praticamente mai in discussione, può già concentrarsi sul prossimo anno. La squadra guidata da Raffaele Palladino si appresta a una piccola rivoluzione dopo i due primi anni di Serie A, che sono valsi la consacrazione tra le squadre della massima categoria. Pensare alla squadra di Silvio Berlusconi senza Galliani è al momento impensabile, anche se un cambio di proprietà potrebbe arrivare a causa dei sacrifici economici fatti negli scorsi mesi per portare i biancorossi in alto. La gestione dell’area sportiva rimane al momento nelle mani di Galliani, questo nonostante gli occhi rimangano al bilancio.

C’è un passivo infatti di circa 65 milioni, che nel 2023 è aumentato di altri tre milioni. Ecco perché la società potrebbe sedersi al tavolo delle trattative in caso di offerta per acquisire il club. Lo si vorrebbe lasciare in ogni caso in buone mani, come ha garantito più volte lo stesso ex ad del Milan, già dopo la morte del Cavaliere. Galliani vorrebbe portare a Monza intanto, per la prossima stagione, uno dei suoi pupilli proprio dei tempi del diavolo.

La panchina infatti rimane il punto interrogativo più grande in casa Monza, con Palladino accostato anche ad alcune big del campionato italiano che potrebbe lasciare al termine della stagione. Per il suo sostituto, Galliani potrebbe andare con una scelta di cuore.

Galliani, il nome nuovo per la panchina del Monza

Da alcuni giorni sembra essersi fatto avanti con forza un nome su tutti per la panchina del Monza per il prossimo anno. Stiamo parlando di Alessandro Nesta, mattatore del Milan di Ancelotti sotto la guida di Galliani, che adesso potrebbe ritrovare lo storico ad.

Il condor lo vuole per sostituire Palladino, in caso di forfait a fine stagione del tecnico, ma il Monza dovrà fare un sacrificio economico per portare in Serie A Nesta, il quale però gradirebbe molto la destinazione.

Monza-Nesta: affondo a fine stagione

Dopo due anni di inattività, Alessandro Nesta è tornato ad allenare in Serie B, portando la Reggiana a una tranquilla salvezza nel campionato cadetto, raggiunta con ben tre giornate di anticipo. L’ex difensore sarebbe il preferito di Galliani per il dopo Palladino, e il 48enne romano si aspetta un salto di categoria dopo aver fatto bene in Serie B anche con altre squadre.

Per ricongiungersi con Galliani Nesta sarebbe pronto anche a firmare in bianco. Al momento il tecnico sarebbe pronto anche a firmare un contratto di un anno.