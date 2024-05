Squilla il telefono, è Javier Zanetti: “Ti vogliamo all’Inter” | L’argentino non ha potuto dire di no

La chiamata di Javier Zanetti, la risposta positiva: l’argentino non ha potuto dire no al trasferimento all’Inter.

Quando Javier Zanetti chiama, è difficile dire di no. Avere in dirigenza una bandiera di quel calibro, lo ha insegnato anche Paolo Maldini durante la parentesi conclusa lo scorso anno da dirigente al Milan, può fare la differenza nelle operazioni di mercato.

A convincere i calciatori, spesso indirizzati non più dalla famiglia e dalla voglia di crescere e condurre una carriera importante ma da procuratori e vincoli contrattuali, ci hanno pensato spesso esperti ds, nel ruolo di veri e propri mediatori. Lo sa bene l’ex trattore con la maglia numero 4, che dopo avere attaccato le scarpette al chiodo, si è infilato al giacca e ha provato a rappresentare il club anche dal punto di vista del mercato.

Zanetti è prolungamento diretto dell’Inter, e da argentino ha sempre rappresentato un idolo per generazioni intere. Quando Javier alza la cornetta, difficilmente gli si risponde no, e questo ha sempre giocato a favore del Biscione.

Inter, la trattativa chiusa da Zanetti: “E’ stata un’emozione”

E di trattative chiuse da Javier Zanetti ce ne sono state tante in questi anni, adesso il ruolo di ds è ben saldo nelle mani di Marotta, ma l’argentino rimane il primo sponsor per l’Inter. E in passato, come recentemente raccontato ai media, un calciatore su tutti era rimasto colpito dalla chiamata dell’ex capitano nerazzurro. Stiamo parlando di Cristian Ansaldi.

Il giocatore adesso al Parma, che con la fascia di capitano ha portato i suoi a una storica promozione, si è raccontato recentemente a Cronache di Spogliatoio, scendendo nei particolari del suo trasferimento all’Inter, quando fu proprio una chiamata di Zanetti a convincerlo: “E’ stata un’emozione ricevere la chiamata di Zanetti“. Momenti di gioia, ma anche di grande tristezza nel passato del terzino, come la malattia del figlio.

Ansaldi sull’Inter: “E’ un club particolare per gli argentini”

Nel suo intervento a Cronache di Spogliatoio, Ansaldi è tornato sul suo trasferimento in nerazzurro. L’Inter, è un club particolare per gli argentini, spiega il terzino del Parma. “Ho ricevuto una chiamata: era Javier Zanetti. Mi ha detto: ‘Cristian, ti vogliamo all’Inter’. E’ stato emozionante“.

Poi il terzino del Parma racconta di come l’Inter sia un club particolare per gli argentini: “Per noi l’Inter è sempre stata un club particolare, così ho risposto che sarei andato. L’Inter era piena di argentini, come quella che guardavo in tv quando ero bambino”.