Riparte la carica araba: 60 milioni di euro all’anno, accetti? Un’altra stella va a sfidare CR7

La Saudi Pro League riparte all’assalto per le stelle dei campionati europei: sul piatto 60 milioni a stagione.

Dopo l’estate 2023 la lega dell’Arabia Saudita ci riprova. E’ stato un anno sportivamente piuttosto fiacco quello della Saudi Pro League, che dopo aver messo paura ai tifosi di tutti i campionati europei acquistando in lungo e in largo, non è poi riuscita a mettere in campo uno spettacolo degno di questo nome dal punto di vista tecnico.

Non è bastato infatti l’ambasciatore Cristiano Ronaldo per fare cambiare idea agli appassionati di calcio sul football del Medio Oriente, comandato dai dollari. E tanti calciatori sembra stiano decidendo di effettuare il percorso inverso. Ecco perché le squadre arabe potrebbero provare il secondo attacco al calcio europeo nell’estate del 2024.

Portare ancora più campioni, visto che tanti club sembrano ancora troppo deboli, e riempire le rose di “celebrità” del calcio sembra la missione per la prossima estate, e la calamita rimane sempre la stessa: offerte irrinunciabili dal punto di vista economico. Ecco il nuovo calciatore finito nel mirino dell’Al-Ittihad.

Arabia, offerta pazza per la stella della Premier League

I soldi della Saudi Pro League hanno fatto tentennare la scorsa estate diversi campioni, soprattutto quelli che a fine carriera hanno intravisto nel trasferimento in Medio Oriente la possibilità di portare a casa il jackpot. Molti ne hanno approfittato già lo scorso anno, ma il risultato in termine di spettacolo e in termini sportivi non è stato quello che la lega araba si era augurata. Tanti campioni, basti pensare a Benzema, hanno avuto diverse difficoltà di ambientamento.

C’è anche chi invece è riuscito a trovare stimoli, come Koulibaly e Milinkovic Savic, campioni 2024 davanti all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. A breve tutti questi campioni potrebbero essere raggiunti da una nuova stella, cercata dalla squadra dove attualmente militano proprio Benzema e Kante. La Saudi League proverà il colpo in Premier League, con un’offerta pazza da 60 milioni di euro a stagione.

Saudi League: Salah nel mirino

L’Al-Ittihad avrebbe messo nel mirino proprio Salah, che a Liverpool questa stagione ha avuto non pochi problemi. Non dal punto di vista tecnico, visto che nelle 31 presenze in Premier League ha messo a segno 18 gol, ma da quello ambientale.

L’egiziano era stato dato vicino alla Saudi League già lo scorso inverno, e adesso con l’addio di Klopp l’ex Roma potrebbe essere tentato da un’offerta da 60 milioni di euro a stagione – contro gli 11 attualmente percepiti in Inghilterra -. Il suo contratto scadrà nel 2025-