O io, o lui: Tudor lo ha sentito chiaramente, ha chiesto la cessione | In casa Lazio è terremoto vero

La Lazio si trova davanti a un bivio, adesso Tudor deve fare una scelta: ennesimo terremoto in casa biancoceleste.

La Lazio proverà a chiudere la stagione più in alto possibile in classifica, dopo il filotto di vittorie che sta permettendo ai biancocelesti addirittura di sfiorare la Champions League. Dopo i primi momenti di tensione, post dimissioni di Sarri, il gruppo sembra avere risposto alla grande ai dettami tecnici del nuovo allenatore.

Per Tudor però la gestione del gruppo non è mai stata facile, soprattutto per i continui “drammi” che hanno riguardato la Lazio in questi mesi, tra calciatori che hanno chiesto la cessione, altri sicuri dell’addio, altri ancora con la valigia in mano. Adesso la società dovrà gestire l’ennesimo dualismo.

In due infatti, tra i calciatori più importanti della squadra, sembrano essere arrivati a un ballottaggio difficile da risolvere. Ballottaggio che come scrive in queste ore la Gazzetta dello Sport potrebbe spostarsi sul mercato, e rendere la scelta ancora più difficile da parte dell’allenatore.

Lazio, la decisione nelle mani di Tudor

L’allenatore alla vigilia della partita, poi vinta, contro l’Empoli, era intervenuto sul dualismo all’interno dello spogliatoio. Stiamo parlando di Provedel e Mandas, due portieri le quali strade si sono incrociate dopo l’infortunio del titolare alla caviglia. Il greco, subentrato alla grande, ha scalato le gerarchie fino a diventare quasi un insostituibile, ma adesso Provedel è guarito e le grane per Tudor potrebbero moltiplicarsi.

Alla domanda: “Chi giocherà adesso?“, Tudor aveva risposto che il numero uno rimaneva Provedel, e ci sarà grande attesa per rivederlo titolare magari contro l’Inter. Quel che è certo è che la Lazio dovrà fare una scelta, per la prossima stagione, e la scelta potrebbe passare ancora da Tudor.

Lazio, Mandas o Provedel: chi vendere in estate

Sono due le opzioni sul tavolo per la Lazio in ottica portiere: tenere Provedel e vendere Mandas, oppure puntare sul greco e monetizzare dopo l’ottima stagione dell’ex Spezia. Qualora la Lazio volesse vendere Provedel, gli estimatori non mancano – la Gazzetta dello Sport ha parlato di recente addirittura di un interessamento del Manchester City.

Mandas, giovane e di prospettiva, ha ancora un prezzo basso di mercato e non potrebbe portare nelle casse del club una grossa cifra. Il greco potrebbe essere scelto come titolare, e Provedel come “sacrificio” sul mercato per monetizzare. O viceversa, ma la Lazio è chiamata a risolvere questo dualismo, probabilmente con una cessione di uno dei due portieri.