“Vai a dimostrare altrove il tuo valore”: lascia Napoli un altro grande eroe scudetto | Trattatato malissimo in azzurro

Il Napoli pronto a dire addio a un altro eroe dello Scudetto. Dubbi sul trattamento da parte dell’ambiente: il consiglio è di lasciare la città.

Sono settimane di grande tensione in casa Napoli. Una stagione fino a qua molto deludente non solo in ottica societaria ma anche in quella mercato ha portato diversi malumori, anche tra chi fino a qualche mese fa era stato individuato come leader tecnico e dello spogliatoio.

L’euforia dello Scudetto ha lasciato troppo presto spazio a irrequietezza, sconforto, dettato dai cambi di allenatore, e a una quadra tattica mai trovata. Poi è stato il momento degli adii annunciati, tra Osimhen e Zielinski, che sicuramente non hanno dato una mano a ricompattare il gruppo.

In questo circolo vizioso la società sembra non essere riuscita a tutelare alcuni dei calciatori che invece erano stati esaltati dalla vittoria del 2023, e che adesso hanno già la valigia in mano in attesa della sessione di mercato estiva. E’ il caso di uno degli eroi del successo dello scorso anno adesso a vacillare: il consiglio dell’ex giocatore del Napoli, intervenuto a Radio Kiss Kiss, è quello di lasciare il club per trovare nuovi stimoli.

Mal di pancia Napoli: ipotesi scambio a fine stagione

Sul tavolo al momento in casa Napoli, oltre a un mercato improntato su tanti acquisti di qualità e la scelta del nuovo allenatore, ci sono anche alcuni rinnovi. Uno su tutti quello di Meret, sul quale molto si è discusso ma pare che ancora il portiere e il club non abbiano trovato un accordo.

In scadenza nel 2025, il nazionale azzurro sembra essere stato – a detta di molti vicini all’ambiente – vivere con insofferenza le critiche di questi ultimi mesi sul suo rendimento. A consigliare di cambiare aria è stato in queste ore l’ex portiere Iezzo, il quale a Radio Kiss Kiss ha parlato dell’ipotesi di uno scambio con il portiere del Bologna.

Meret-Skorupski, suggestione di mercato: “E’ stato maltrattato”

Nelle ultime ore sta circolando su diverse testate vicine ai partenopei, un’ipotesi di mercato. Ossia quella dello scambio secco di portieri Meret-Skorupski. Il primo, volenteroso pare di cambiare un’aria fattasi troppo pesante, il secondo invece pronto per il grande salto in una squadra come il Napoli.

Favorevole a questo scambio sarebbe Iezzo, che intervenuto a Radio Kiss Kiss ha affermato: “Meret è stato maltrattato, è giusto che vada altrove. Skorupski bisogna vederlo in una big”.