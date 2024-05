TMW: “Pisa, previsto incontro con Aquilani per il futuro. Due alternative”

Il Pisa si trova ad un bivio importante riguardo il futuro della guida tecnica della squadra, con un imminente incontro previsto con Alberto Aquilani, attuale allenatore.

Sebbene Aquilani abbia ancora un anno di contratto, le divergenze di vedute tra lui e la dirigenza del club sembrano indicare che una separazione sia l’opzione più probabile. Questo scenario apre la possibilità di un cambiamento nella leadership tecnica del club, con la ricerca di un allenatore che possa portare avanti il progetto iniziato l’estate scorsa.

Come riportato da “TMW” tra i candidati per sostituire Aquilani, emergono i nomi di Alessio Dionisi e Paolo Zanetti, entrambi tecnici con recenti esperienze in Serie A rispettivamente con Sassuolo ed Empoli. Entrambi sono considerati allenatori giovani e promettenti, capaci di adattarsi al progetto del Pisa e potenzialmente portare nuove idee e energie.