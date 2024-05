Playoff Serie C, UFFICIALE: Vicenza-Padova si disputerà domani alle 20.30. La nota

Questa sera andranno in scena i quarti di finale di andata dei playoff di Serie C. A causa delle avverse condizioni meteorologiche il derby tra Vicenza e Padova è stato rinviato. La Lega Pro, mediante una nota ufficiale ha reso notte le disposizioni circa la scelta di disputare la gara mercoledì 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20.30. La nota:

“SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE GARA DI ANDATA L.R. VICENZA-PADOVA DEL 21 MAGGIO 2024 233/337

La Lega Pro, all’esito del vertice tenutosi quest’oggi in Prefettura e delle consequenziali determinazioni che l’Autorità Prefettizia, per le vie brevi, ha rappresentato di aver assunto, in attesa di ricevere la formale comunicazione prefettizia circa il divieto di disputa della gara in oggetto in conseguenza della situazione emergenziale di pericolo conseguente le copiose precipitazioni che nelle ultime ore hanno attinto il Comune di Vicenza, precipitazioni che hanno comportato il pericolo di esondazione dei corsi d’acqua presenti in loco, DISPONE che la gara L.R. Vicenza–Padova, valida per i Play Off del Campionato Serie C NOW 2023-2024, in programma martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, venga posticipata a mercoledì 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20.30.

Pubblicato in Firenze il 21 maggio 2024”.