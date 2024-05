Escl. Venturato: «Palermo può centrare la rimonta. Un mio futuro in rosanero…»

«L’operazione rimonta per il Palermo sarà difficile, ma non impossibile. Le parole di Mignani nel post partita sono un buon punto di partenza, lo ritengo un atteggiamento corretto. Credo che i rosanero abbiamo tutte le carte in regola per poter mettere in difficoltà il Venezia nel match di ritorno». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Roberto Venturato, tecnico a un passo dalla vittoria dei play-off nel 2019 alla guida del Cittadella.

Proprio in quella stagione in semifinale fu decisiva la rimonta della sua squadra con il Benevento. Come maturò quell’impresa?

«Quella rimonta fu il frutto dell’identità e dell’idea di calcio strutturata negli anni di lavoro. In quella circostanza ricordo che i ragazzi furono abili a mettere in campo tutte le loro abilità e conoscenze, centrando una rimonta veramente straordinaria».

Ritiene corretto il risultato maturato ieri allo Stadio Renzo Barbera?

«Forse dal punto di vista delle occasioni create dalle squadre, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Devo dire che il Venezia è stato bravo a capitalizzare la giocata di Pierini, valorizzando al massimo l’episodio che ha sbloccato una gara contraddistinta dall’equilibrio».

Quale consiglio può dare ai rosanero in vista del match di ritorno?

«Penso che il Palermo debba rispettare le proprie caratteristiche, senza perdere la propria natura. Tante volte ì rosanero sono riusciti a esprimere le loro potenzialità, peccando dal punto di vista della continuità. Essendo una singola partita penso che la squadra di Mignani possa rendersi protagonista di una prestazione importante».

Chi può fare compagnia a Parma e Como?

«È difficile dirlo, considerata la particolare natura dei play-off. Penso però che la terza promossa possa uscire dalla semifinale di ritorno in programma a Venezia. A mio avviso infatti queste due squadre hanno qualcosa in più di Cremonese e Catanzaro».

E se fosse lei a guidare i rosanero nella prossima stagione in caso di mancata promozione?

«Premetto che ho grande rispetto per il lavoro di chi in questo momento si sta giocando una stagione. Detto questo ho grande voglia di tornare e poter esprimere le mie idee. Sicuramente, qualora ce ne fosse la possibilità, mi farebbe piacere poter far parte del progetto futuro dei rosanero».