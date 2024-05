Di Marzio: “Taranto, Vannucchi in scadenza: tre club di Serie B su di lui”

La situazione contrattuale di Gianmarco Vannucchi al Taranto sta attirando l’attenzione di molti club, soprattutto in vista della scadenza del suo contratto. Vannucchi ha avuto un impatto notevole questa stagione, con prestazioni che hanno contribuito significativamente al successo della squadra, come evidenziato dai suoi 15 clean sheet e solo 32 gol subiti in 42 partite.

Il fatto che sia in scadenza di contratto e disponibile a parametro zero rende Vannucchi un obiettivo molto attraente per i club in cerca di un portiere affidabile e performante senza dover pagare un trasferimento. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito “LacasadiC” alcune squadre di Serie B come Modena, Reggiana e Juve Stabia hanno già mostrato interesse, il che indica il valore riconosciuto al suo talento e le potenzialità di Vannucchi a livelli più alti del calcio italiano.

La presenza di interesse anche da parte di diversi club di Serie C suggerisce che Vannucchi potrebbe avere diverse opzioni per la prossima fase della sua carriera, offrendogli la possibilità di valutare quale ambiente potrebbe offrirgli le migliori opportunità sia in termini di sviluppo professionale che di visibilità.

Per il Taranto, la possibilità di perdere un giocatore del suo calibro a parametro zero è sicuramente una preoccupazione, poiché sostituire un portiere di tale affidabilità senza un investimento finanziario potrebbe rivelarsi difficile. La situazione di Vannucchi sarà dunque una delle storie da seguire durante il calciomercato estivo, con potenziali ripercussioni significative sia per il giocatore che per il suo attuale club.