Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo: dopo la Sud sold-out anche i distinti

L’impegno e l’entusiasmo intorno alla semifinale playoff di ritorno tra Venezia e Palermo sono palpabili, come dimostra la vendita rapida dei biglietti. Dopo la vittoria di Venezia nel match di andata, grazie al gol decisivo di Pierini, l’atmosfera si preannuncia elettrica per il ritorno al Penzo. Dopo quelli in Curva Sud, infatti, esauriti anche i biglietti dei distinti.

Con l’aspettativa di uno stadio nuovamente sold out o quasi, l’organizzazione del match raccomanda un arrivo anticipato per evitare code e congestioni, garantendo così un’esperienza fluida e piacevole per i tifosi. L’incontro di ritorno si profila come una sfida cruciale, con il Venezia che cerca di mantenere il vantaggio e guadagnarsi un posto nella finale dei playoff, mentre il Palermo sarà determinato a ribaltare il risultato. Sarà sicuramente un match da non perdere per i fan del calcio italiano.

Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo: Curva Sud del “Penzo” sold-out