Palermo verso la Sampdoria, Ranocchia suona la carica: «Insieme» (FOTO)

Mancano quattro giorni alla sfida del Barbera tra Palermo e Sampdoria, valevole per il primo turno dei playoff di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie ottenute nell’ultima giornata di campionato, rispettivamente contro Sudtirol e Catanzaro. La gara si disputerà in 90 minuti e i rosanero avranno due risultati a favore per accedere alle semifinali.

Filippo Ranocchia, prezioso acquisto del calciomercato invernale del Palermo, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per caricare i suoi compagni. Ecco il post: “Insieme”.