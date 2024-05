Sampdoria verso il Palermo: seduta mattutina per i blucerchiati. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto il report della seduta odierna:

“Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria al turno preliminare dei playoff in programma venerdì sera in casa del Palermo (ore 20.30). Andrea Pirlo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento mattutino ad alta intensità: forza in palestra, attivazione sul campo principale, torelli, esercitazioni per il possesso e partitella in spazi ridotti.

Singoli. Regolarmente in gruppo Stefano Girelli; alla fase senza pallone ha partecipato anche Ebrima Darboe, che ha poi proseguito con una sessione differenziata. Lavori singoli anche per Leonardo Benedetti (che ha smaltito la febbre) e Nicola Murru. Cure per Estanislau Pedrola. Domani, martedì, seduta al pomeriggio”.