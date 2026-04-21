Carrarese, Melegoni: «Col Pescara un punto guadagnato»

La Carrarese continua a vivere un momento positivo della propria stagione, alimentando ambizioni che a inizio campionato sembravano difficili da pronosticare. A fare il punto è stato il centrocampista Filippo Melegoni, protagonista e punto di riferimento della squadra guidata da mister Calabro.

Tornando sul pareggio contro il Pescara, Melegoni ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: «Siamo arrivati in una fase delicata della stagione, dove ogni punto può spostare gli equilibri, perciò credo che si possa definire un punto guadagnato anche quello contro il Pescara. Considerata la forza dell’avversario non era semplice reagire dopo il loro gol del sorpasso, ma la nostra voglia di lottare ci ha premiati».





Il centrocampista ha poi evidenziato la crescita del gruppo e la solidità costruita nel corso della stagione: «Siamo un gruppo unito e ambizioso e, nonostante a inizio anno non fossimo considerati all’altezza, stiamo dimostrando il contrario grazie al lavoro quotidiano».

Infine, lo sguardo si sposta già alla prossima sfida contro il Frosinone, appuntamento cruciale per continuare a coltivare sogni importanti: «La nostra concentrazione è tutta sulla partita dello Stirpe: sarà una trasferta difficile, ma scenderemo in campo senza paura e con la voglia di continuare a sognare».