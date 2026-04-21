Tegola Südtirol: stagione finita per Kofler

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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Brutte notizie in casa Südtirol, dove la stagione di Raphael Kofler può considerarsi di fatto conclusa. Il giovane difensore, già assente nelle ultime settimane, dovrà infatti proseguire il proprio percorso di recupero senza riuscire a rientrare prima della fine del campionato.

Il club biancorosso ha diffuso un comunicato ufficiale chiarendo le condizioni del giocatore: «A seguito di ulteriori accertamenti approfonditi è stato stabilito con esito soddisfacente che il quadro di sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo non necessità di intervento chirurgico. Si proseguirà pertanto con un percorso terapeutico non invasivo. Il rientro in gruppo è stimato in circa tre settimane».


Una notizia che, se da un lato esclude complicazioni chirurgiche, dall’altro priva l’allenatore di una pedina importante nel momento decisivo della stagione. Per Kofler l’obiettivo sarà ora recuperare al meglio in vista della prossima annata.

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