Sampdoria, Nicolini: «Il Palermo ha tanti giocatori esperti. Al Barbera non è facile per nessuno»

Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Telenord per commentare la sfida playoff tra i blucerchiati e il Palermo, in programma il 17 maggio:

«La Sampdoria arriva molto bene a questa sfida dopo la rincorsa che le ha permesso di conquistare i play-off. Ha la testa libera, ci sono stati dei recuperi importanti e credo abbia le carte in regola per giocarsela. Il doppio risultato favorisce il Palermo ed è un vantaggio che non fa stare tranquilli. Per i rosanero vuol dire avere buone possibilità di passare il turno. Sarà una partita difficile ed è un peccato non vederla al Marassi. Dopo la vittoria con il Sudtirol il Palermo ci arriva benino. A Bolzano è stata una partita vera, con ammonizioni che hanno portato alla squalifica di Nedelcearu. Comunque a venerdì non ci arriva benissimo perchè è reduce da un periodo molto lungo senza trovare la vittoria. Parliamo di una buona squadra che ha fatto male, ma che ha tanti giocatori esperti. Giocare al Barbera non è facile per nessuno. L’ambiente non è dei più sereni, ma in uno spareggio tutto viene dimenticato. Ci saranno delle difficoltà in quanto l’ambiente e i tifosi saranno molto vicini alla squadra. La Samp, in difesa, ha gli uomini contati. I tre difensori sono sempre gli stessi. A destra schiererei Depaoli, mentre a centrocampo sarebbe un peccato lasciar fuori Darboe, autore di una bellissima partita a Catanzaro. Da un po’ non abbiamo Kasami, non dimentichiamolo. Il tridente, invece, non lascia dubbi».