Italia-Turchia 3-1: le pagelle del match

Terzo risultato utile consecutivo per l’Italia, che al “Dall’Ara” di Bologna batte per 3-1 la Turchia nel quarto match dei gironi di Nations League. Partono meglio i turchi, che al 13′ ci provano con un ottimo tiro da fuori di Kabak: attento Donnarumma, che para e manda in calcio d’angolo. Gli azzurri però reagiscono, uscendo dal torpore iniziale e firmando il gol del vantaggio al 26′ con Scamacca, che sfrutta il bel cross di Di Lorenzo e lascia partire un destro al volo che si spegne sotto la traversa. Nella ripresa gli uomini di Montella riescono ad agguantare il pari con il gol al 61′ di Simsir. Immediata la reazione dell’Italia, che tre minuti più tardi passa nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Calafiori. Nel finale c’è spazio anche per il gol di Pio Esposito, che chiude l’incontro. Di seguito le pagelle degli azzurri:

Donnarumma 6.5: Una certezza per l’Italia. Nega il gol alla Turchia con un grande intervento al 13′ sul tiro di Kabak, non ha colpe in occasione del gol di Simsir. Di Lorenzo 6.5: Mai particolarmente in difficoltà in fase difensiva. Prova alcune avanzate sulla fascia, da una delle quali nasce il gol del vantaggio di Scamacca.

Dal 56′ Kayode 5.5: Un passo indietro rispetto agli scorsi match. In ritardo su Simsir in occasione del pareggio della Turchia. Mancini 6.5: Attento in fase difensiva e bravo ad impostare il gioco da dietro: una buona prestazione con la quale consolida il posto da titolare al fianco di Bastoni. Bastoni 6.5: Gestisce bene la difesa azzurra, senza mai rischiare nulla e mantenendo bene la posizione, neutralizzando i tentativi avversari. Ruggeri 6: Non brillantissimo, al 15′ commette un errore in disimpegno che per poco non costa il gol agli azzurri. Attento nella ripresa a non lasciare spazi agli avversari. Dal 56′ Calafiori 6: Troppo passivo in occasione del pari della Turchia, permettendo a Celik di mettere l’assist al centro per la rete di Simsir. Pochi minuti dopo si fa perdonare firmando il gol del 2-1. Barella 5.5: Ancora lontano dalla sua miglior versione. Deve portare esperienza al centrocampo odierno, ma non riesce a prendere in mano il reparto, apparendo a tratti evanescente. Suo l’assist da calcio piazzato sul gol di Calafiori. Dal 70′ Tonali 6: Dopo il suo ingresso in campo sale il livello della mediana azzurra. Attento a schermare le avanzate avversarie. Romano 6.5: Torna in campo con la maglia azzurra dopo il difficile esordio contro il Belgio. Gestisce bene la mediana, con una prestazione ordinata e, stavolta, senza nessun errore. Nel finale corona la sua buona prestazione con l’assist per Pio Esposito. Doumbia 6: Mette tanta quantità a centrocampo, lottando e correndo su ogni pallone. Prova a rendersi pericoloso con le sue avanzate soprattutto in contropiede, sprecando però alcune occasioni a tu per tu con il portiere. Vergara 6.5: Si mette in mostra con dribbling e giocate di qualità. Aggredisce bene gli spazi, dimostrandosi una spina nel fianco per la difesa turca. Dall’84’ Frattesi s.v.: Scamacca 7: Sin dall’inizio prova a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite che termina alta. Al 26′ è lui a sbloccare il risultato con un grande tiro al volo, tornando al gol con la maglia azzurra. Dal 56′ Pio Esposito 6.5: Entra con voglia e va nuovamente a segno, sfruttando l’assist di Romano e firmando un gol da centravanti vero. Maldini 5.5: Spazia molto sulla trequarti, arretrando anche tra i centrocampisti per far partire l’azione. Prova giocate di qualità, ma con pochi risultati concreti, non riuscendo mai ad essere pericoloso e incidere. Mancini 6.5: Cambia molto rispetto alla trasferta in Francia, ma la sua squadra mantiene gli stessi principi di gioco, dimostrando di avere un’identità ben precisa. Chiude al meglio questa serie di 4 partite di Nations League, che rappresentano quello che vorrebbe essere l’inizio della rinascita azzurra.