Prima pagina Tuttosport: “Festival D’Italia”

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Ancora una vittoria per la Nazionale di Mancini

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bella forza”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia, rifacci divertire”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ultimo conflitto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La corsa verso il centro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, al setaccio i contatti di Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Mancio style seduce l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Endrick”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Hernani, la chiave di Inzaghi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, nuovo terremoto giudiziario”

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Alvini: «Palermo favorito per la Serie A. Mantova, Südtirol e Padova possono essere le rivelazioni»

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Euro 2032, Varchi: «Palermo ha ottime probabilità. Il nuovo Barbera si farà comunque, siamo alle battute finali»

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Tuttosport: “Palermo, la forza della capolista in 27 giorni cruciali: Inzaghi riparte dalla formula fantasia”

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Gazzetta dello Sport: “Modena, la vera outsider alle spalle del Palermo? Galloppa sogna in grande con Ambrosino e Belotti”

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Repubblica: “Palermo, ora si torna a fare sul serio: primato da difendere e infermeria in via di svuotamento”

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