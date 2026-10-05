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Inchiesta con 8 richieste di arresto

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, al setaccio i contatti di Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “ITALIA SÌ!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, arrivano ventisette giorni di fuoco: sei partite e quattro trasferte per difendere il primato”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, in trasferta ora va ritrovato il clean sheet”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, in mediana c’è traffico: Segre e Ranocchia davanti, altri tre scalpitano”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mazzette, i filmati contro Armao”

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Italia-Turchia 3-1: le pagelle del match

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