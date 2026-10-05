Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, talismano Pohjanpalo a Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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GIÀ DUE DOPPIETTE: INZAGHI SPERA DI RIAVERLO AL TOP DOPO LA NATIONS

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mazzette, i filmati contro Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia, rifacci divertire”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ultimo conflitto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La corsa verso il centro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, al setaccio i contatti di Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Mancio style seduce l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Endrick”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Hernani, la chiave di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, nuovo terremoto giudiziario”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “ITALIA SÌ!”

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Prima Pagina Repubblica Palermo: “Mazzette, i pm: arrestate Armao”

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Repubblica: “Palermo, ora si torna a fare sul serio: primato da difendere e infermeria in via di svuotamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Repubblica: “FIGC, verso il commissariamento: Buonfiglio propone Malagò commissario. Nuove elezioni a gennaio”

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Corriere dello Sport: “Empoli, Shpendi tiene in ansia Andreoletti: ancora a parte verso la sfida con il Palermo”

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Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, tour de force tra Finlandia e Palermo: Empoli è il suo talismano, quattro gol nell’ultimo campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani verso il recupero. Perin ci sarà a Empoli, ma Fortin insidia la sua titolarità”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026