Nations League: Scamacca apre, Calafiori ed Esposito chiudono. L’Italia supera 3-1 la Turchia

L’Italia supera la Turchia per 3-1 al termine di una gara combattuta e conquista una vittoria costruita nella ripresa. Dopo il vantaggio firmato da Gianluca Scamacca nel primo tempo, gli azzurri hanno subito il pareggio turco prima di tornare avanti con Riccardo Calafiori. Nel finale è arrivata anche la firma di Francesco Pio Esposito per il definitivo 3-1.

La squadra di Roberto Mancini parte con buon ritmo e al 23′ trova anche il gol con Scamacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Tre minuti più tardi, però, l’attaccante si riscatta: servito in profondità, si presenta davanti al portiere e non sbaglia, colpendo la parte inferiore della traversa per l’1-0.





La Turchia prova a reagire e nel primo tempo crea qualche pericolo, ma Donnarumma e la difesa azzurra riescono a mantenere il vantaggio fino all’intervallo.

Nella ripresa la Turchia aumenta la pressione e al 61′ trova il pareggio. Eren Elmali serve Aral Simsir, che da posizione favorevole deve soltanto spingere il pallone in rete per l’1-1.

L’Italia reagisce immediatamente. Al 64′ arriva il nuovo vantaggio: calcio piazzato battuto da Barella e perfetto inserimento di Riccardo Calafiori, che svetta nell’area piccola e di testa manda il pallone nel sette per il 2-1.

Mancini inserisce Tonali, Calafiori, Kayode e soprattutto Francesco Pio Esposito, che nel finale ripaga la fiducia del commissario tecnico. All’87’ l’attaccante riceve il pallone e lascia partire una conclusione splendida che non lascia scampo al portiere turco, firmando il definitivo 3-1.

Nel finale la Turchia non riesce più a riaprire la partita. L’Italia può così festeggiare una vittoria per 3-1 al termine di una sfida nella quale gli azzurri hanno saputo reagire al pareggio avversario e chiudere i conti nel finale.

Il tabellino

ITALIA-TURCHIA 3-1

Marcatori: 26′ Scamacca (I), 61′ Simsir (T), 64′ Calafiori (I), 87′ F. Pio Esposito (I).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P. Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

CT: Roberto Mancini.

TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek.

A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

CT: Vincenzo Montella.

Ammoniti: 42′ Scamacca (I), 48′ Ruggeri (I), 55′ Celik (T), 81′ Bardakci (T).

Arbitro: Szymon Marciniak.