Il Secolo: “Spezia verso il Palermo. Recupera Verde, c’è il colpo Mendes”

La ripartenza è già cominciata. Come racconta Armando Napoletano su Il Secolo di La Spezia, il rientro dalla trasferta di Bolzano ha visto lo Spezia tornare immediatamente al lavoro a Follo, agli ordini di Roberto Donadoni, per preparare la delicata sfida di Palermo. Seduta di scarico per chi è sceso in campo al Druso, lavoro tecnico per il resto del gruppo, mentre oggi è prevista una doppia seduta.

L’infermeria continua a pesare sulle scelte. Secondo quanto riferisce Armando Napoletano per Il Secolo di La Spezia, Bandinelli resta fuori dal gruppo, mentre per Zurkowski si parla di un rientro a Follo solo nei primi giorni di febbraio, dopo il completamento del percorso di recupero seguito dal professor Cugat a Barcellona. Il centrocampista polacco non sarà inserito nella nuova lista del 3 febbraio. Buone notizie, invece, per Daniele Verde, escluso a Bolzano per febbre ma regolarmente rientrato in gruppo.

Il mercato diventa così centrale. Come evidenzia Armando Napoletano su Il Secolo di La Spezia, l’accordo con la Cremonese per Mattia Valoti è già stato raggiunto, ora serve il sì del giocatore. Il centrocampista classe 1993, reintegrato in lista a Cremona ma mai utilizzato, sta valutando l’offerta dello Spezia: sei mesi con possibile rinnovo fino al 2027 solo in caso di salvezza. Un’operazione studiata per dare qualità e tempi di gioco a un centrocampo apparso spento e monotematico.

Parallelamente prosegue la pista che porta ad Alessandro Romano. Come riporta ancora Armando Napoletano per Il Secolo di La Spezia, il centrocampista svizzero della Roma, escluso dai convocati di Gasperini per la Coppa Italia, potrebbe arrivare a breve con visite mediche accelerate. L’idea della dirigenza è chiara: almeno due innesti immediati in mezzo al campo in vista della trasferta della Favorita.

Capitolo uscite: Nagy, Kouda e Candelari sono destinati a partire. Candelari svolgerà le visite mediche a Trento per un prestito di sei mesi, mentre per Kouda sono in corso contatti con il Parma. In entrata resta calda anche la pista Bellemo, spinto a lasciare la Sampdoria, mentre per Bohinen il no appare difficilmente revocabile.

In attacco, infine, è attesa a ore la chiusura per Pedro Mendes dal Modena. L’operazione è definita, nonostante qualche rallentamento legato all’entourage del giocatore. Lo Spezia vuole averlo subito a disposizione per Palermo. Sullo sfondo resta Mbala Nzola, soluzione non immediata ma concreta. In difesa lo Spezia è in prima fila per Giovanni Bonfanti del Pisa, di proprietà dell’Atalanta: concorrenza di Parma e Cremonese, ma il difensore avrebbe già aperto alla destinazione ligure. Un mercato che entra nella fase decisiva, con lo Spezia chiamato a cambiare volto in poche ore.