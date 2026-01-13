Gazzetta dello Sport: “Tre acquisti per il Bari. Tutte le trattative del giorno in serie B”

La linea è chiara: nessuna rivoluzione tecnica, ma fiducia all’attuale struttura. Come scrive Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, per uscire dalla crisi il Bari ha deciso di puntare sulla continuità, confermando Vivarini in panchina, così come il direttore sportivo Magalini e il suo vice Di Cesare. Il tecnico ha regolarmente diretto l’allenamento, segnale inequivocabile della scelta societaria.

Ora, però, la svolta dovrà arrivare dal mercato. Secondo Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, serviranno almeno tre innesti per provare a invertire la tendenza. Il primo nome sul taccuino è quello di Cuni, attaccante albanese in uscita dalla Sampdoria ma di proprietà del Rubin Kazan. Un profilo seguito con attenzione, anche per una curiosa coincidenza legata allo stesso club russo, che in estate aveva trattato Dorval.

Il Bari si muove anche in difesa. Come riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, è stato effettuato un sondaggio per Lusuardi del Pisa, finito però anche nel mirino della Reggiana, alle prese con diverse partenze: Marras verso Brescia e Tavsan destinato al Samsunspor, tramite il Verona che ne detiene il cartellino. In questo intreccio, Buso del Catanzaro – obiettivo proprio della Reggiana – finirà invece in prestito oneroso al Mantova, dove restano d’attualità anche Vicari del Bari e Obric, già allenato da Modesto all’Atalanta U23.

Lo sguardo si sposta poi in Liguria. Come evidenzia ancora Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria monitora con interesse le possibili uscite dalla Fiorentina: in primis Viti, centrale di proprietà del Nizza, per il quale la trattativa è considerata la più concreta. Più complessa la pista Kouamé, legata alla necessità di liberare spazio in attacco, scenario non semplice considerando la posizione di Coda.

Capitolo Spezia: la priorità resta il centravanti. Per Pedro Mendes del Modena manca solo il sì del giocatore, con il possibile ritorno di Nzola che potrebbe riaccendersi a fine mercato. Intanto il gruppo di Donadoni potrebbe essere rinforzato dal centrocampista svizzero classe 2005 Alessandro Romano, di proprietà della Roma e molto apprezzato in Serie B. All’Entella, invece, manca soltanto l’ufficialità per Cuppone dal Cerignola e Turicchia dalla Juventus Next Gen.

Movimenti anche nel resto della cadetteria e della Serie C. Il Südtirol pesca ancora in C con Crnigoj dalla Triestina, club che accoglie Knezovic dalla Salernitana via Sassuolo. L’Avellino, dopo gli affari con la Juventus per Daffara e Palumbo, ci riprova per Pedro Felipe, mentre il Catanzaro continua la caccia a un esterno, con Beruatto dello Spezia in alternativa a Rui Modesto dell’Udinese. Il mercato entra nel vivo: per il Bari e non solo, le prossime mosse saranno decisive.