Il Resto del Carlino: “La Reggiana lavora sottotraccia per rinforzare la difesa”

La Reggiana lavora sottotraccia per rinforzare la difesa, ma ogni mossa resta vincolata agli equilibri economici. Come scrive Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, l’ultima idea del direttore sportivo Fracchiolla porta a Mateus Lusuardi, difensore centrale brasiliano classe 2004 di proprietà del Pisa. Centrale mancino, struttura imponente e buon margine di crescita, il giocatore arriverebbe in prestito fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Francesco Pioppi per Il Resto del Carlino, Lusuardi è reduce da una lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata lo scorso 15 ottobre, problema ormai superato. Sul difensore resta vivo anche l’interesse del Bari, club impegnato in una profonda riorganizzazione e pronto a valutare anche l’uscita di Nikolaou, altro mancino che potrebbe tornare utile proprio alla Reggiana, a patto di un’operazione sostenibile sul piano dell’ingaggio.

Il focus del club granata è chiaro. Come evidenzia ancora Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, la priorità è uno stopper di piede sinistro che possa garantire maggiore affidabilità rispetto a Danilo Quaranta, il cui rendimento fin qui non ha rispettato le aspettative. Prima di affondare i colpi, però, la Reggiana deve fare cassa con le cessioni.

I dossier più caldi sono quelli legati a Marras e Tavsan. Marras è destinato al Brescia, con la Reggiana che chiede un indennizzo di 100mila euro, cifra già versata in passato al Cosenza, mentre le Rondinelle puntano a limare l’importo. Per Tavsan, invece, il Verona ha un accordo con il Samsunspor per la cessione definitiva a 1,5 milioni di euro, con una quota di circa 100mila euro destinata alla Reggiana per la valorizzazione del giocatore. Tuttavia, come segnala Francesco Pioppi per Il Resto del Carlino, dalla Turchia filtrano timori legati alle richieste economiche dell’agente del calciatore, che avrebbe chiesto un aumento dell’ingaggio rispetto agli accordi iniziali.

Una volta definiti questi due passaggi, la Reggiana potrà concentrarsi sui rinforzi: uno o due esterni, un attaccante, un trequartista e il difensore centrale. Restano inoltre in attesa di sistemazione Leo Stulac e Oliver Urso, cessioni che permetterebbero di alimentare il tesoretto a disposizione di Fracchiolla, chiamato a costruire con idee più che con risorse. Intanto, l’ex granata Domen Crnigoj è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Sudtirol.