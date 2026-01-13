Catanzaro, Bettella in uscita: Carrarese e Spezia alla finestra

Il Catanzaro entra nella fase decisiva del mercato invernale, con poco più di due settimane ancora a disposizione prima della chiusura fissata per il 2 febbraio alle ore 20. Dopo le parole di fiducia pronunciate da Alberto Aquilani il 9 gennaio, la società giallorossa continua a valutare possibili movimenti, soprattutto in uscita.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, tra i calciatori che potrebbero lasciare la Calabria c’è Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 ed ex Palermo. Il suo profilo è finito sul taccuino di Carrarese e Spezia, entrambe alla ricerca di rinforzi difensivi per la seconda parte di stagione.

Al momento, come riferisce TuttoMercatoWeb.com, si tratta soltanto di primi sondaggi esplorativi, senza che siano ancora arrivate offerte ufficiali al Catanzaro. Tuttavia, con il mercato ormai entrato nel vivo e il tempo che stringe, non sono da escludere accelerazioni nei prossimi giorni.

Il club giallorosso resta vigile e pronto a valutare ogni scenario, mantenendo la linea tracciata dallo stesso Aquilani: intervenire solo in caso di reali opportunità utili a migliorare l’equilibrio della rosa, senza stravolgere l’impianto costruito finora.