Lupo: «Il Palermo a Mantova ha sprecato l’ennesima occasione»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

In un’intervista rilasciata alla rubrica A tu per tu di TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo Fabio Lupo ha espresso il suo parere riguardo le situazioni di Sampdoria e Palermo, due delle sue ex squadre, attualmente impegnate rispettivamente in Serie A e Serie B.

Riguardo alla Sampdoria, Lupo ha sottolineato che la squadra si è rinforzata durante il mercato, ma ha aggiunto: «Bisogna dare tempo ai nuovi giocatori per adattarsi e comprendere cosa vuole l’allenatore». Nonostante le difficoltà, il dirigente ha espresso la sua speranza che la formazione ligure possa uscire dalla crisi in cui si trova: «Spero che piano piano possa uscire da questa situazione di difficoltà».

Per quanto riguarda il Palermo, Lupo non ha nascosto la sua delusione per la sconfitta contro il Mantova, definendo l’occasione come «sprecata per l’ennesima volta». Un giudizio che non si limita alla sola stagione attuale, ma che riguarda anche il passato recente della squadra rosanero: «Non so contare quante volte il Palermo abbia sprecato delle opportunità», ha aggiunto il direttore sportivo.

Nonostante tutto, la squadra siciliana rimane saldamente al quarto posto in classifica in Serie B, attualmente in zona playoff. La situazione della Sampdoria è invece ben più critica, con i blucerchiati attualmente terzultimi in Serie A, virtualmente retrocessi in Serie C, anche se il campionato è ancora lungo e c’è spazio per recuperare.

