Reggiana, Lepri pronto a partire: prestito in Serie C alla Sambenedettese

Tomas Lepri, difensore centrale classe 2003, è pronto a salutare la Reggiana dopo pochi mesi. Arrivato lo scorso dicembre da svincolato, in seguito alla difficile situazione sportiva del Rimini, Lepri si appresta a proseguire la sua carriera in Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è stato raggiunto un accordo per il prestito del giovane difensore alla Sambenedettese. La trattativa si è finalmente conclusa, e Lepri si trasferirà nella squadra marchigiana per guadagnare maggiore esperienza in terza serie.

Continue Reading