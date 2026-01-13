Francesconi nel mirino di Serie A e estero: il Cesena non lo cede

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Matteo Francesconi, giovane centrocampista classe 2004 del Cesena, sta attirando l’attenzione di numerosi club, sia in Serie A che all’estero, con interessamenti che arrivano dalla Spagna, dal Portogallo e anche dall’MLS. Tuttavia, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, nonostante l’interesse crescente, sia il giocatore che la società hanno le idee chiare: Francesconi è concentrato sulla seconda metà di stagione con il Cesena, e il sogno promozione in Serie B rimane la sua priorità.

Il Cesena, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del suo giovane talento nell’immediato e punta a trattenere il centrocampista fino al termine della stagione.

Ultimissime

Francesconi nel mirino di Serie A e estero: il Cesena non lo cede

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Reggiana, Lepri pronto a partire: prestito in Serie C alla Sambenedettese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Lupo: «Il Palermo a Mantova ha sprecato l’ennesima occasione»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Catanzaro, Bettella in uscita: Carrarese e Spezia alla finestra

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Il Resto del Carlino: “La Reggiana lavora sottotraccia per rinforzare la difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026