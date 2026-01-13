Francesconi nel mirino di Serie A e estero: il Cesena non lo cede

Matteo Francesconi, giovane centrocampista classe 2004 del Cesena, sta attirando l’attenzione di numerosi club, sia in Serie A che all’estero, con interessamenti che arrivano dalla Spagna, dal Portogallo e anche dall’MLS. Tuttavia, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, nonostante l’interesse crescente, sia il giocatore che la società hanno le idee chiare: Francesconi è concentrato sulla seconda metà di stagione con il Cesena, e il sogno promozione in Serie B rimane la sua priorità.

Il Cesena, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del suo giovane talento nell’immediato e punta a trattenere il centrocampista fino al termine della stagione.