Avellino: salta l’affare Coli Saco, il Napoli lo dirotta alla Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

La trattativa che sembrava ormai in chiusura per il trasferimento di Coli Saco dal Napoli all’Avellino potrebbe clamorosamente saltare. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le ridotte garanzie di titolarità offerte all’ex difensore del Bari, attualmente in prestito all’Yverdon, stanno facendo vacillare l’accordo.

In una mossa sorprendente, il Napoli starebbe ora considerando di dirottare il giovane difensore alla Casertana, in Serie C, per garantirgli più spazio e continuità. Una decisione che ribalterebbe le aspettative iniziali, con la Casertana pronta a sfruttare questa opportunità per rinforzare il proprio reparto difensivo.

