Union Brescia, accordo con la Reggiana per Marras: firma un biennale

L’Union Brescia ha ufficialmente raggiunto un accordo con la Reggiana per l’acquisizione di Manuel Marras, esterno offensivo che si trasferisce a titolo definitivo alla formazione lombarda. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, i dettagli finali sono stati risolti questa mattina, e il trasferimento sarà ratificato tra oggi e domani.

Per Marras, che aveva già trovato l’intesa con il club, è pronto un contratto biennale. Nel frattempo, la Reggiana sta valutando il sostituto del giocatore, con Devid Bouah della Carrarese in cima alla lista dei candidati. Tuttavia, per completare questa operazione, sarà necessario un po’ più di tempo.