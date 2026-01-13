ACR Messina, esonerato mister Romano: contatti con Pesoli per la sostituzione

L’avventura di Giuseppe Romano sulla panchina dell’ACR Messina si è conclusa con l’esonero del tecnico, come annunciato dalla società. Il club siciliano ha deciso di sollevarlo dall’incarico, affidando temporaneamente la guida della squadra a mister Alessandro Parisi e a mister Domenico Bombara. Tuttavia, entrambi non sono destinati a condurre la squadra fino alla fine della stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il principale candidato per la sostituzione di Romano è mister Emanuele Pesoli, che, dopo gli anni trascorsi nelle giovanili, potrebbe tornare a sedersi sulla panchina di una prima squadra. I contatti tra Pesoli e l’ACR Messina sono già stati avviati, ma l’accordo economico non è ancora stato definito. Nonostante ciò, c’è ottimismo per una conclusione positiva della trattativa.

La società ha voluto ringraziare Romano per il suo lavoro, sottolineando l’importante “miracolo sportivo” che ha portato la squadra a traguardi significativi, soprattutto in un momento delicato della storia del club.