Di Marzio: “Palermo, Magnani sempre più vicino al ritorno: si lavorano gli ultimi dettagli”

Giangiacomo Magnani è sempre più vicino a tornare al Palermo. Il difensore, attualmente in prestito alla Reggiana, potrebbe interrompere anticipatamente il suo trasferimento per vestire nuovamente la maglia rosanero durante questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai cosa fatta: le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e concretizzare il ritorno del centrale difensivo a Palermo.

Questo ritorno rappresenta una notizia positiva non solo per i tifosi del club siciliano, ma anche per Magnani stesso, un segnale di un miglioramento delle sue questioni familiari che lo hanno spinto a riconsiderare la sua posizione.

Il rientro del difensore potrebbe rappresentare un’importante risorsa per il Palermo nella seconda parte di stagione, rinforzando il reparto difensivo della squadra.