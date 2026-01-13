Tegola Bari: Castrovilli out per lesione al retto femorale

Brutte notizie per il Bari e Gaetano Castrovilli, costretto a lasciare il campo durante la sfida di sabato scorso contro la Carrarese. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club.

Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero, seguendo il programma predisposto dallo staff medico biancorosso. Tuttavia, il tempo di assenza dall’infermeria dipenderà dall’evoluzione della sua condizione, con il Bari che spera di riavere il centrocampista a disposizione nel minor tempo possibile. Un altro colpo per la squadra pugliese, che dovrà fare a meno di uno degli uomini più importanti a centrocampo per le prossime partite.