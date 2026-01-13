TMW: “Palermo, passi avanti per Johnsen: la Cremonese al lavoro per il sostituto”

Il Palermo sta accelerando per portare Dennis Johnsen nella squadra rosanero. Le trattative stanno facendo progressi e le possibilità che l’attaccante della Cremonese arrivi al club siciliano sono sempre più concrete.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, le parti sono in contatto e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, a patto che la Cremonese trovi prima il sostituto giusto per Johnsen. Il giocatore è infatti anche nel mirino del Venezia, con Giovanni Stroppa che lo vorrebbe riabbracciare. Tuttavia, il Palermo sta cercando di mettere la freccia e superare la concorrenza.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Johnsen, con il Palermo che sembra ora in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni.