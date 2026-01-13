TMW: “Palermo, passi avanti per Johnsen: la Cremonese al lavoro per il sostituto”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Il Palermo sta accelerando per portare Dennis Johnsen nella squadra rosanero. Le trattative stanno facendo progressi e le possibilità che l’attaccante della Cremonese arrivi al club siciliano sono sempre più concrete.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su  TuttoMercatoWeb.com, le parti sono in contatto e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, a patto che la Cremonese trovi prima il sostituto giusto per Johnsen. Il giocatore è infatti anche nel mirino del Venezia, con Giovanni Stroppa che lo vorrebbe riabbracciare. Tuttavia, il Palermo sta cercando di mettere la freccia e superare la concorrenza.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Johnsen, con il Palermo che sembra ora in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni.

Ultimissime

TMW: “Palermo, passi avanti per Johnsen: la Cremonese al lavoro per il sostituto”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Tegola Bari: Castrovilli out per lesione al retto femorale

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Di Marzio: “Palermo, Magnani sempre più vicino al ritorno: si lavorano gli ultimi dettagli”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

ACR Messina, esonerato mister Romano: contatti con Pesoli per la sostituzione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Union Brescia, accordo con la Reggiana per Marras: firma un biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026