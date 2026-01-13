Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Inzaghi squalificato, multe a Bari e Mantova

Sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla diciannovesima giornata del campionato di Serie B, disputata tra il 10 e l’11 gennaio 2026. Le decisioni sono state adottate nel corso della riunione del 13 gennaio e riguardano società, calciatori, allenatori e dirigenti.

Per quanto concerne le società, il Giudice Sportivo ha preso atto che i sostenitori di Avellino, Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Mantova, Padova, Palermo, Pescara e Reggiana hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori. In presenza delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, salvo specifiche eccezioni.

È stata inflitta un’ammenda di 5.000 euro al Bari per il lancio di quattro petardi nel secondo tempo. Stessa sanzione economica per il Mantova, colpevole di non aver impedito l’accesso negli spogliatoi a una persona non autorizzata che ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’arbitro. Ammenda di 3.000 euro al Padova per il lancio di una bottiglietta dalla panchina e di 2.000 euro al Catanzaro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco.

Sul fronte disciplinare, due i calciatori espulsi e squalificati per una giornata: Frosinini del Catanzaro per fallo grave di giuoco e Schingtienne del Venezia per intervento falloso su un avversario lanciato a rete. Tra i non espulsi, una giornata di squalifica è stata comminata a Petriccione del Catanzaro e Valzania del Pescara, entrambi fermati per cumulo di ammonizioni.

L’elenco delle ammonizioni è particolarmente corposo e coinvolge numerosi tesserati, con diversi giocatori che entrano in regime di diffida. Tra questi figurano Brosco, Colombo, Francesconi, Guarino, Ioannou, Oyono, Patierno, oltre a una lunga serie di calciatori sanzionati per terza, seconda e prima ammonizione stagionale.

Per quanto riguarda gli allenatori, è stata inflitta una giornata di squalifica a Filippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è stato espulso al 38’ del secondo tempo per aver ritardato la ripresa del gioco uscendo dall’area tecnica. Ammonizione, invece, per Giorgio Gorgone del Pescara.

Capitolo dirigenti: una giornata di squalifica è stata comminata a Tommaso Aloisi dell’Avellino e a Domenico Fracchiolla della Reggiana per proteste veementi nei confronti della direzione arbitrale. Ammenda di 5.000 euro, infine, per Leandro Rinaudo del Mantova, sanzionato per atteggiamento intimidatorio negli spogliatoi.