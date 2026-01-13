Johnsen-Palermo, spuntano le cifre

Dopo la cessione di Matteo Brunori alla Sampdoria, ufficializzata ormai da alcuni giorni, il Palermo accelera sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza rosanero è alla ricerca di un profilo con caratteristiche differenti rispetto all’ex capitano e, in queste ore, sta provando l’affondo con la Cremonese per Dennis Johnsen.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’esterno offensivo norvegese è valutato dal club grigiorosso tra i 2 e i 3 milioni di euro. La trattativa con il Palermo è impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di promozione in Serie A.

Un’operazione che conferma la volontà del Palermo di intervenire in maniera decisa sul fronte offensivo dopo l’uscita di Brunori, puntando su un giocatore già rodato per la Serie B e ritenuto funzionale al progetto tecnico di Filippo Inzaghi, come evidenziato da Calciomercato.com.