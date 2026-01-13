Di Marzio: “Interesse del Palermo per Rui Modesto dell’Udinese”

Continua a muoversi sul mercato il Palermo, alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione di mister Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i rosanero sarebbero interessati all’esterno dell’Udinese, Rui Modesto.

Il classe 99′ ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione in bianconero, il club di Viale del Fante non è però l’unico interessato al giocatore. Infatti, sulle tracce del portoghese, ci sarebbe anche il Copenaghen.