Il Palermo prova a piazzare il colpo Andrea Cistana in difesa

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, il Palermo sta valutando concretamente l’ingaggio di Andrea Cistana, difensore classe ’97 rimasto svincolato dopo l’esclusione del Brescia dalla Serie C. Il centrale ha già dato disponibilità al trasferimento in rosanero, dove ritroverebbe Filippo Inzaghi. La dirigenza ha preso atto della volontà del giocatore e nuovi contatti sono attesi all’inizio della prossima settimana.