Il Resto del Carlino: “Palermo, attesa l’ultima firma per Palumbo: 3 milioni l’investimento del City Group”

Manca soltanto l’ok del board del City Group per chiudere il colpo Palumbo, centrocampista in arrivo a titolo definitivo. Come riferito da Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, l’investimento per assicurarsi il giocatore si aggira attorno ai 3 milioni di euro. La chiusura dell’affare è attesa nella prossima settimana, dopo il via libera formale da parte della holding che controlla anche il Palermo.

