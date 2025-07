Il Palermo riparte dalla Valle d’Aosta. Giulio Grosjacques: «C’è volontà di proseguire anche nei prossimi anni»

Il Palermo riparte dalla Valle d’Aosta. La squadra rosanero sarà in ritiro estivo dal 13 luglio al 1° agosto presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon, dove svolgerà la preparazione pre-campionato sotto la guida del nuovo tecnico Filippo Inzaghi.

Ad annunciare ufficialmente l’accordo è stato l’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio della Regione, che ha accolto con entusiasmo il ritorno del club siciliano: «I dirigenti del Palermo F.C. hanno dimostrato un grande interesse per il ritiro in Valle d’Aosta – ha dichiarato l’assessore Giulio Grosjacques – e c’è da parte loro la volontà di valutare una continuità negli anni a venire».

Durante il soggiorno, la squadra alloggerà al Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent e disputerà cinque gare amichevoli allo Stadio “Brunod”. Questo il calendario completo degli incontri:

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, Svizzera)

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D)

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C)

30 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2, Francia)

Un ritiro importante per la squadra e i tifosi, che potranno così iniziare a conoscere da vicino il nuovo Palermo targato Inzaghi, con l’obiettivo di farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione in Serie B.