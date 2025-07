Baldini verso l’Italia U21: oggi summit con Gattuso a Coverciano

Potrebbe essere Silvio Baldini il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex allenatore del Pescara, protagonista della promozione in Serie B e del successivo addio, sarebbe in pole per raccogliere l’eredità di Carmine Nunziata sulla panchina degli Azzurrini.

L’incontro decisivo è previsto per oggi a Coverciano, dove Baldini vedrà Gennaro Gattuso, neo ct della Nazionale maggiore. Come sottolinea ancora Il Corriere dello Sport, il profilo dell’ex tecnico di Empoli e Palermo è particolarmente apprezzato in Federazione per la capacità di lavorare con i giovani e la lunga esperienza nel mondo del calcio italiano.

Il quotidiano sportivo romano evidenzia anche la volontà della FIGC di creare un ponte diretto tra Under 21 e Nazionale maggiore in vista del Mondiale 2026, e Baldini, stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, rappresenterebbe la figura ideale per un progetto di filiera tecnica condivisa.

Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.