Tmw: “Palermo, pressing su Palumbo. Le ultime”

Proseguono i contatti tra Palermo e Modena per il centrocampista Antonio Palumbo, individuato come rinforzo ideale per la mediana rosanero da consegnare a Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, la trattativa potrebbe entrare nel vivo all’inizio della prossima settimana.

Il Palermo ha messo sul tavolo il cartellino di Dario Saric come possibile contropartita tecnica. L’ex Ascoli, reduce dal prestito al Cesena, sarebbe la chiave per sbloccare l’operazione, anche se – sottolinea ancora TuttoMercatoWeb.com – permangono piccole distanze legate alla valutazione economica e ai premi contrattuali.

Tuttavia, le sensazioni sono positive: sia il Palermo che il Modena – scrive ancora Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – manifestano la volontà di arrivare alla fumata bianca. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per chiudere l’affare.